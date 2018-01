Wagen op middenberm 19 januari 2018

Op de Noordlaan in Dendermonde gebeurde woensdagavond rond 23 uur een ongeval aan het kruispunt met de Veerstraat. Een wagen belandde er op de middenberm. Hoe het ongeval net is kunnen gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk was de bestuurder onder invloed van alcohol. Bij het ongeval raakte de passagier gewond. De hinder bleef beperkt. (KBD)