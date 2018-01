Wagen knalt tegen betonblokken en belandt in gracht 22 januari 2018

02u23 0

Op de Zeelsebaan in Grembergen gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag een ongeval met een personenwagen. De bestuurder was rond 2 uur met zijn Audi op weg richting Dendermonde toen het ter hoogte van Inbraakveilig plots mis liep. Om een nog onbekende reden week hij plots van zijn rijbaan af. Ter hoogte van een kleine beek die daar loopt knalde hij tegen enkele betonblokken en de metalen afsluiting, draaide hij rond zijn as en belandde enkele meters verder in de gracht. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en verloor zelfs een wiel, dat in het water terecht kwam. De bestuurder raakte bij het ongeval niet gewond. De brandweer van Dendermonde kwam ter plaatse om de betonblokken terug op hun plek te zetten. Het voertuig moest getakeld worden. De verkeershinder bleef beperkt. (KBD)