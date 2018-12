Vuur en water komen samen tijdens Wintering Geert De Rycke

15 december 2018

Vuur, vertellingen en muziek. Dat waren slechts enkele ingrediënten van de cocktail die Baasrode in vuur en vlam zette tijdens Wintering.

Exotische kunstwerken in De Schakel, mysterieuze volksverhalen uit het Land van Dendermonde tijdens een tochtje met de veerboot of muziek met vonken en vuur in de kerk. Dat was er tijdens Wintering in Baasrode te beleven. En er was meer want bezoekers konden ook zelf aan de slag tijdens verschillende workshops, van kaarsen maken tot looplantaarns maken en leren vuurspuwen. De bezoekers met dansbenen konden dan weer terecht bij ‘Stil en discobol’, een fuifje zonder muziek maar wel een discobol die de beats aangeeft. Uiteraard stonden er ook vuurshows op het programma.

Op hetzelfde moment was er de vierde editie van Bruisend Baasrode op het dorpsplein. Beide activiteiten konden van elkaars publiek genieten. Ondanks het regenweer kwamen er toch heel wat nieuwsgierigen een kijkje nemen. Vuur of regen, de natuurelementen waren koning tijdens Wintering in Baasrode.