Vuilniszakken uit de automaat

Huisvuilzakken per stuk of per rol uit een automaat halen. Het Dendermondse stadsbestuur onderzoekt of het principe haalbaar is. Het voorstel komt van gemeenteraadslid Nele Cleemput (CD&V), die zich al een hele tijd inzet voor het milieu en strijd tegen zwerfvuil voert. "Een stad moet echter niet alleen kiezen voor een ecologische afvalbeleid, maar ook voor een sociaal", zegt zij. "Het is voor mensen met minder financiële middelen niet altijd evident om vuilniszakken te kopen. In het kader daarvan krijgen sociale doelgroepen vandaag de dag al een gratis rol huisvuilzakken van de stad. Zo voorkomen we dat beperkte financiële middelen tot sluikstorten zou leiden."





Vuilniszakken kunnen ook per stuk aangekocht worden via het sociaal restaurant TVORK, aan de Vijfde Januaristraat in Sint-Gillis. "Omdat maar weinig inwoners dit weten, zal de stad dit via haar website publiceren, zodat deze maatregel beter bekend wordt", zegt Cleemput. De verkoop van huisvuilzakken via een automaat moet drempelverlagend werken. "In andere steden en gemeenten bestaan ook al zo'n systemen", zegt Cleemput. "Inwoners kunnen dan restafvalzakken per stuk aankopen, zowel overdag als 's nachts. Indien gewenst kan het ook per rol. Ik ben erg tevreden dat de stad dit systeem wil onderzoeken." (DND)