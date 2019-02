Vrouwen op het podium voor Okra Nele Dooms

19 februari 2019

16u01 1

Seniorenvereniging Okra van Sint-Gillis-Dendermonde presenteert op zondag 24 februari een toneelvoorstelling. Herkenbaarheid en humor vormen de rode draad. Het publiek maakt kennis met drie uitgesproken vrouwen. De extravagante Elise, haar dochter Martje met smetvrees en hun chaotische nichtje Saskia. Martje moet nog aan kinderen beginnen, Saskia heeft een huis vol en Elise een leeg nest. “Het leven van deze vrouwen neemt algauw een belangrijke wending”, klinkt het bij Okra. “Hoe verschillend ook, het gevolg is voor alle drie dat ze gedwongen worden om na te denken over hun huishouden en het leven dat ze leiden.” Acteurs van dienst in de ‘Huisvrouwmonologen’ zijn Myriam Bronzwaar, Tina Maerevoet en Els Béatse. De voorstelling begint om 14.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in het Gildenhuis, aan de Otterstraat in Sint-Gillis. Toegangskaarten kosten 13 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Info en reservatie: 0471/58.05.90 of via reinhold.verleyen@proximus.be.