Vrouwen maken eigen instrument 12 maart 2018

In de Bibliotheek van Dendermonde stond dit weekend alles nog in het teken van Internationale Vrouwendag.





De vrouwen verzamelden er zaterdagnamiddag allemaal samen voor een ontspannende namiddag. Onder de titel 'Make some Noise' maakten de vrouwen een muziekinstrument met enkele heel eenvoudige zaken. Ze kregen een tak die ze mochten bekleden met allerlei materialen die lawaai maakten, om zo tot een instrument te komen. Heel wat vrouwen, waaronder ook jonge kindjes, zakten af naar de bibliotheek om er een leuk kunstwerk te maken. Er was ook dessert aanwezig die de vrouwen zelf gemaakt hadden om heerlijk van te genieten. Iedereen reageerde enthousiast en beleefde een leuke namiddag. (KBD)