Vrouw valt op glad wegdek en komt in beek terecht Koen Baten

24 januari 2019

15u29 0

In de Hof Ter Bremptstraat in Dendermonde ter hoogte van tuincentrum Vincent is een vrouw rond 14.00 uur in een beek terechtgekomen nadat ze vermoedelijk uitgleed op een gladde plek op het wegdek. De brandweer werd onmiddellijk verwittigd. Enkele personen die in de buurt waren konden de vrouw vrij snel uit de gracht helpen waardoor de brandweer niet meer tussenbeide moest komen. De vrouw werd voor verdere verzorging en een controle naar het ziekenhuis overgebracht.