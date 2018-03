Vrouw & Maatschappij ruilt cravat voor sjerp 20 maart 2018

02u53 0

Vrouw & Maatschappij voerde actie tijdens 'Cravattendag'. Daarmee zetten ze de positie van vrouwen in de maatschappij in de kijker. Dit jaar stond de actie in het teken van de vrouw in de lokale politiek. "Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in zicht, mogen we de doelstellingen rond aantal vrouwen op verkiezingslijsten en in de gemeenteraden en schepencollege niet uit het oog verliezen", zegt Nele Cleemput. "Onze actie focust op een goede balans binnen de lokale politie. Voor één keer hebben we daarom onze dassen van de Cravattendag omgeruild voor een sjerp. Zo tonen we dat een sjerp ook elegant over vrouwelijke schouders valt. We vragen ook aandacht voor een gezinsvriendelijke vergaderkalender, zodat gezin en werk voor vrouwen beter te combineren valt."





(DND)