Vrouw (32) komt om het leven na klap tegen vrachtwagen 03 februari 2018

03u01 0 Dendermonde Op de Dendermondsesteenweg in Puurs is de 32-jarige Melissa T. in de nacht van donderdag op vrijdag om het leven gekomen bij een zwaar ongeval. De vrouw laat twee jonge kindjes achter.

Het zware ongeval gebeurde omstreeks 01.30 uur op de steenweg ter hoogte van het kruispunt met de Wolfstraat. De hulpdiensten kwamen meteen massaal ter plaatse. De Citroën van het 32-jarige slachtoffer was kort daarvoor met haar wagen frontaal tegen een vrachtwagen gereden die richting Dendermonde ging. Melissa was er erg aan toe. Er werd nog een poging ondernomen om haar te reanimeren, maar de vrouw stierf uiteindelijk ter plaatse aan haar verwondingen. Het slachtoffer was op weg naar een vriendin in Kallo en had nog ge- sms't dat ze onderweg was. Melissa T. ging recent door een moeilijke periode; enkele maanden geleden beroofde haar vriend zich van het leven. De vrouw laat twee jonge kinderen achter. De politie van Klein-Brabant kwam na het ongeval ter plaatse, stelde een perimeter in en liet een deskundige van het parket ter plaatse komen.





In shock

"Uit de eerste vaststellingen en verklaringen bleek dat de vrouw plots van haar rijbaan afweek en frontaal in aanrijding kwam met de vrachtwagen", aldus Nele Poelmans van het Mechelse parket. "De verdere omstandigheden of de reden van het manoeuvre moeten nog verder onderzocht worden." De vrachtwagenchauffeur raakte bij het ongeval niet gewond, maar verkeerde wel in shock. De rijbaan was een tijdlang afgesloten. Op de N17 gebeuren vaker zware ongevallen met dodelijke afloop. Recent werd er zelfs nog een trajectcontrole geïnstalleerd op de weg om de veiligheid te verhogen. (KBD)