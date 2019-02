Vrijwilligerswerk in de kijker met kartonnen figuurtjes Nele Dooms

21 februari 2019

16u49 0

Beweging.net van Dendermonde start een “guerrilla-actie” om het belang van vrijwilligerswerk in de kijker te zetten. Met de slogang “#vrijwilligersvindjeoveral” worden op verschillende plaatsen kartonnen figuurtjes verspreid. Daarvoor stonden levensechte vrijwilligers model, zoals de Dendermondse zwerfvuilmeester Nele Cleemput. “Net als de meer dan 750.000 andere vrijwilligers in Vlaanderen maakt zij het verschil in de buurt, gemeenschap of organisatie”, zegt Jurgen Goosens. “Nele trekt er op uit met grijpstok en vuilniszak om haar stad properder te maken, Raphael helpt lagere schoolkinderen bij hun huiswerk, Paul verdeelt lokaal geteelde groenten, enzovoort. Omdat vrijwilligerswerk niet altijd zichtbaar is, startte we een brede campagne om de belangeloze inzet van vrijwilligers in de kijker te zetten.” Dat gebeurt dus met miniatuurtjes van zeven vrijwillige ambassadeurs. Die worden massaal verspreid, ook in Dendermonde. De actie loopt in het kader van de Week van de Vrijwilliger, van 23 februari tot 3 maart. In Dendermonde zijn de eerste figuurtjes alvast succesvol verdeeld in de bibliotheek, het Administratief Centrum en supermarkten. Naast verspreiden van de figuurtjes, kan iedereen op www.chapeauvrijwilligers.be ook digitaal kaartjes aanmaken om een vrijwilliger die ze kennen te bedanken.