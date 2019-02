Vrijwilligers zetten Klimaatmars op in Ros Beiaardstad: “Geef om het klimaat en stap mee!” Nele Dooms

28 februari 2019

11u14 0 Dendermonde Enkele vrijwilligers uit Dendermonde slaan de handen in elkaar om in de Ros Beiaardstad een eigen Klimaatmars op poten te zetten. Die zal plaatsvinden op vrijdag 15 maart. Een optocht door het centrum zal eindigen in het stadspark. De organisatoren hopen op een massa deelnemers. “Geef om het klimaat en stap mee!”

Al wekenlang spijbelen jongeren in België elke donderdag om een ambitieuzer klimaatplan te eisen. De aanvankelijke actie van het Zweedse meisje Greta Thunberg krijgt steeds meer bijval. Dat recent een internationale oproep “Strike For The Future” gelanceerd werd, is ook Dendermondenaren David Steeman en Sabine De Waele niet ontgaan. “We kennen elkaar al lang en omdat de klimaatacties ons echt raken, besloten we ook zelf samen iets te doen”, zeggen ze. “Het loopt mis met het klimaat en we voelen dat allemaal. Wetenschappers zijn het erover eens dat we nú in actie moeten komen en wij vinden dat ook vanuit Dendermonde hier een steentje moet bijgedragen worden.”

Naar aanleiding van de oproep voor een massale internationale actie op vrijdag 15 maart, willen de vrijwilligers ook Dendermonde in rep en roer zetten die dag. Er vormde zich alvast een werkgroep met enkele geëngageerde burgers om een Dendermondse Klimaatmars op poten te zetten. “Belangrijk is dat dit om een puur burgerinitiatief gaat”, zegt Steeman. “Onafhankelijk van bestaande verenigingen, organisaties of partijen. Ons doel is om mensen met een warm hart voor het klimaat rond ons te verzamelen en zo ons steentje bij te dragen om de opwarming van het klimaat te stoppen en beleidsmakers wakker te schudden. We willen geen bla bla maar een duidelijk, ambitieus en bindend plan om de opwarming van de aarde te stoppen.”

De Dendermondse Klimaatmars zal om 10 uur vertrekken op de Gedempte Dender in de binnenstad. De parking wordt daarvoor voor de helft parkeervrij gemaakt. De optocht verloopt langs de Franz Courtensstraat naar de Grote Markt, om daar wat “kabaal” te maken. Vervolgens gaat het over de Vlasmarktbrug via Dijkstraat, Oude Vest en Brusselsestraat naar de rotonde op de LeopoldII-laan. In het stadspark zal een apotheose plaatsvinden met enkele toespraken. Wie ook graag diezelfde dag nog deelneemt aan de klimaatactie in Brussel is nog op tijd om in het station van Dendermonde vlakbij de trein te nemen.

“De komende weken gaan we nog zoveel mogelijk mensen proberen mobiliseren om aan de Klimaatmars deel te nemen. Natuurlijk hopen we op een grote opkomst”, zegt De Waele. “Promotie gaan we zo duurzaam mogelijk proberen voeren, met besparen op papier. We mikken op originelere manieren om mensen te teasen, dat zullen de Dendermondse inwoners nog wel merken te komende dagen. We gebruiken ook vooral sociale media zoals facebook en instagram en hebben een website ontwikkeld.”

De organisatoren hopen alvast ook op de steun van de Dendermondse scholen. “Van scholieren zelf krijgen we heel veel blije reacties”, klinkt het. “Als zij wat jonger zijn,mogen of durven ze vaak niet naar Brussel om daar mee te doen met acties. Door de Klimaatmars in Dendermonde kunnen ze zich wel eens goed laten horen en voordeel is dat ze ook geen ganse dag school hoeven te missen. Ook van buiten de stad zijn overigens zowel jongeren als volwassenen welkom om mee te doen.”

Info: www.klimaatactiedendermonde.be.