Vrijwilligers Vlek in de bloemetjes gezet Geert De Rycke

05 maart 2019

De vrijwilligers van basisschool Vlek in Grembergen werden in de bloemetjes gezet voor het werk dat ze dagelijks in de school verrichten. Van de begeleiding van kinderen tijdens uitstappen tot het onderhouden van de tuin. Voor de zes vrijwilligers die dagelijks aan de slag gaan in Vlek Grembergen is niets te veel. “We hebben zes trouwe medewerkers die elke dag aanwezig zijn op onze school”, zegt directeur Luk De Mey. “Ze begeleiden projecten op school, helpen mee tijdens daguitstappen en ze helpen opruimen na het schoolfeest of na andere feesten. Verder kunnen we ook steeds op onze vrijwilligers rekenen om te helpen in de refter en in de voor- en naschoolse opvang. En dat alles voor slechts 130 euro per maand.” Tijdens de Week van de Vrijwilliger maakten ze dan ook van de gelegenheid gebruik om de vrijwilligers in de bloemetjes te zetten