Vrijwilligers verwennen kansarmen

Tal van vrijwilligers zorgden er ook in Dendermonde voor dat inwoners die het minder goed hebben, konden genieten van de feestdagen. Voor het feest voor kansarmen van serviceclub Rotary stonden vrijwilligers van De Loft, Het Kompas, De Leilinde, sociaal restaurant TVORK, het CAW, Promente en Kinderfonds De Tondeldoos klaar om alles mee in goede banen te leiden. "Deze mensen zetten zich belangeloos in om iedereen een mooi feest te bezorgen", zegt Gino Bertin. "Meer dan tweehonderd genodigden werden aan tafel verwend met een heerlijk vijfgangenmenu."





(DND)