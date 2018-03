Vrijwilligers getrakteerd op ontbijt en wandeling 09 maart 2018

De tientallen vrijwilligers waar de stad en OCMW in Dendermonde een beroep op kunnen doen, zijn gisteren goed verwend geweest.

Aanleiding is de Week van de Vrijwilliger die momenteel loopt. "Elke dag zetten veel vrijw illigers zich onbezoldigd en uit vrije wil in voor een goed doel in hun buurt, in verenigingen, bij acties en evenementen, maar ook binnen het stadsbestuur en het OCMW", zegt OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek.





Polyvalente zaak

"Ze zijn vaak achter de schermen actief en verdienen een welgemeende blijk van waardering." Als dankjewel kregen de Dendermondse vrijwilligers gisterochtend een lekker ontbijt aangeboden. Daarvoor mochten ze aan tafel schuiven in de polyvalente zaal van het woonzorgcentrum Aymonshof. Daarna stond nog een stadswandeling op het programma. (DND)