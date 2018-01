Vriendinnen op planken bij Okra 02u39 0

Seniorenvereniging Okra Trefpunt Sint-Gillis-Dendermonde plant een toneelvoorstelling. Na twee eerdere geslaagde edities besliste de vereniging om voor een vervolg te gaan. Deze keer is de keuze gemaakt voor de productie 'Vriendinnen'. Deze humoristische, ontroerende en herkenbare voorstelling handelt over een levenslange vriendschap tussen Maria en Florentine. De rollen worden vertolkt door actrices Marleen Merckx, gekend uit Thuis, en Annemarie Picard, gekend van gastrollen in Wittekerke, Lilli en Marleen en Slisse & Cesar. Het publiek volgt beide vrouwen vanaf hun jeugdjaren tot na hun pensioen. Zoals iedereen kennen zij succes en tegenslagen, ruzies en verzoeningen, vreugde en verdriet. Voor de voorstelling moeten nu al toegangskaarten gekocht worden. In voorverkoop kosten ze 13 euro. Okra plant de productie op zondag 25 februari om 14.30 uur. Plaats van gebeuren is Zaal Gildenhuis, aan de Otterstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Info en reservatie: 052/21.58.78 of via reinhold.verleyen@proximus.be. (DND)