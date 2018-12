Vriendinnen ontwerpen zelf originele kerstkaarten voor goed doel Nele Dooms

04 december 2018

13u54 1 Dendermonde Jinte Remmery, Nette Malfliet en Nora Pauwels uit Dendermonde halen niet alleen hun goed hart, maar ook al hun creativiteit boven. Met hun drietjes ontwerpen ze originele kerstkaartjes. Die verkopen ze voor het goede doel, in het kader van de Warmste Week.

“We hebben altijd al graag geknutseld en toen we een actie zochten om het goede doel te steunen, leek de handen zelf uit de mouwen steken een goed idee”, zegt Jinte. “We zorgen voor unieke ontwerpen, tekenen er een deel eigenhandig, maar laten er ook een deel drukken om er zeker genoeg te hebben. Het zijn immers ook examens, dus de tijd is wat te beperkt om alles helemaal zelf te maken.”

Het resultaat zijn kaartjes met onder andere ‘Jij bent mijn twinkel in mijn kerst’, ‘merry fish-mas’ en ‘Feestige gelukswensen en een nieuw pretjaar’ op. De opbrengst van de verkoop gaat naar De Egeltjes, een kinderopvang voor kinderen met extra zorgbehoefte. “Elke dag komen een tiental kindjes bij de Egeltjes samen spelen, leven, groeien en leren van elkaar”, legt Jinte uit. “De extra aandacht en zorg zijn nodig, omdat ze een handicap hebben, omdat ze het thuis wat moeilijker hebben of omdat ze bijvoorbeeld een andere taal spreken. Bij de Egeltjes kunnen ze groeien op hun eigen tempo. Dat vinden we een heel mooi concept. Met de centen wil De Egeltjes een grotere opvang bouwen, zodat ze nog meer kindjes en hun ouders kunnen steunen.”

De drie vriendinnen zullen van deur tot deur trekken om de kaartjes te verkopen, maar bestellen kan ook via remmery.reinout@gmail.com of 0473/63.30.29. Een kaartje kost 2 euro, een pakketje van drie kaarten 5 euro.