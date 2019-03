Vriendinnen brengen zelf geschreven toneelstuk Nele Dooms

12 maart 2019

De ‘Guapa’s’, een groep vriendinnen uit Grembergen, brengen voor het eerst samen een toneelstuk op de planken. Dat hebben ze bovendien ook zelf geschreven en ook de regie is in eigen handen. De groep is ontstaan in de schoot van de toneelvereniging van de Vlaamse Kring van Grembergen. ‘La cabana de las guapas’ vertelt het verhaal van zeven vriendinnen die er eindelijk eens op uit trekken naar ‘hun’ Spanje. “Ze laten mannen en kinderen thuis en willen vooral genieten van de vriendschap, de zon en veel cocktails”, klinkt het. “De alcohol maakt de tongen losser en de gemoederen raken steeds meer verhit. Toch zegeviert de vriendschap.” Voorstellingen vinden plaats op zaterdag 16, vrijdag 22, zaterdag 23, vrijdag 29 en zaterdag 30 maart. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal Uilenspiegel, aan de Dr. Haeckstraat 1 in Grembergen. toegangskaarten kosten 10 euro. Info en reservatie: 0485/92.16.25 of via sven.debruyn@telenet.be of www.vlaamsekring.be.