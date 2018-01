Vrienden richten eigen hondenschool op PAWS & FRIENDS WIL BEHALVE LESSEN OOK LEZINGEN GEVEN NELE DOOMS

25 januari 2018

02u43 0 Dendermonde Dendermonde is een hondenschool rijker. Eentje in het stadscentrum deze keer. Daar zorgen voorzitter Marijke Van Damme en haar vrienden voor. "We willen een breder concept aanbieden, met naast standaard trainingen ook uitstappen en voordrachten", klinkt het. Onderdak is gevonden aan de vroegere voetbalterreinen in de De Dammenlaan.

Paws & Friends heet de nieuwe hondenschool. Het idee kwam van enkele vrienden die allemaal grote hondenliefhebbers zijn. "We deden zelf al jaren aan hondensport en enkele van ons - Shauny, Bart en Lieven - zijn ook gediplomeerd instructeur", vertelt Marijke Van Damme. "Op de duur leek het ons wel leuk om een eigen hondenschool op te richten, een club waar vriendschap en een grote portie liefde voor honden centraal staat. Uiteindelijk is het er nu van gekomen deze droom waar te maken."





Voordrachten

De initiatiefnemers willen niet zomaar de zoveelste hondenschool uit de grond stampen. "Het moet meer zijn dan dat, we willen ons onderscheiden", legt Van Damme uit. "We willen niet alleen gehoorzaamheidslessen voor pups en trainingen voor wedstrijden aanbieden. Samen met onze sponsor Doggieworld uit Sint-Gillis plannen we ook lezingen en voordrachten rond voeding en verzorging van honden. We gaan ook samenwerken met ander partners zoals gedragscoachen en dierenarsten. Bovendien voorzien we activiteiten zoals wandelingen. Dat kan een extra leerschool zijn bovenop de klassieke trainingen."





Aanbod versterken

Van Damme gelooft erin dat ze met Paws & Friends zo het huidige aanbod aan hondenscholen uit de regio kunnen versterken. "Grote troef is bovendien dat Dendermonde-centrum nu ook een eigen hondenschool heeft", zegt ze. "Hoewel er wel al verschillende hondenscholen in de buurt zijn, had de stad zelf er nog altijd geen. Toch merken we dat eigenaars van honden dit toch belangrijk vinden. De vraag naar een club in de buurt, op wandelafstand, waar ze te voet met hun hond naartoe kunnen, is groot. Wij komen daar nu aan tegemoet."





Vliegende start

Paws & Friends neemt alvast een vliegende start met een twintigtal leden. Een thuisbasis heeft de club gevonden op de voetbalterreinen van het vroegere FC Appels, aan de De Dammenlaan in Dendermonde. Daar beschikken de initiatiefnemers ook meteen over een kantine. "We hanteren een positieve en beloningsgerichte aanpak tijdens de gehoorzaamheidslessen", zegt Van Damme. "Twee keer per week geven we les."





De officiële aftrap van Paws & Friends wordt aanstaande zaterdag 27 januari gegeven, om 14 uur. Iedereen is welkom een kijkje te komen nemen en kennis te maken met de club. Lessen vinden elke maandag vanaf 19 uur en zaterdag vanaf 14 uur plaats. Info: 0479/45.94.12.