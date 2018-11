Vreugd in Vrijheid musiceert Nele Dooms

21 november 2018

De Koninklijke Fanfare Vreugd in Vrijheid van Appels luistert op vrijdag 23 november een concert op. De muzikanten brengen nummers voor jong en oud en vieren hiermee hun 145ste verjaardag. De muzikanten spelen onder leiding van dirigent François Van Extergem. Het concert begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in het Parochiaal Centrum, aan de Vrijstraat van Appels. Toegangskaarten kosten 5 euro. Info en reservatie: info@vreugdinvrijheid.be of 0473/18.65.31.