Vredesboom tegen de vlakte 02 juni 2018

De grote Vredesboom op de LeopoldII-laan in Dendermonde ligt tegen de vlakte. Een deel van de stam scheurde af en de zwaarste takken braken daardoor af en sloegen tegen de grond. De brandweer maakte alvast fietspad en rijweg vrij. De rest van de boom wordt maandag verder opgeruimd. De Vredesboom werd in november 2008 ingehuldigd, als slot van de Vlaamse Vredesweek toen, naar aanleiding van negentig jaar Wereldoorlog I. De imposante boom bepaalde jarenlang het uitzicht vlakbij de Mechelse Poort. Binnenkort wordt er wel een nieuwe Vredesboom geplant. Die is gepland op het nieuwe plein dat momenteel ingericht wordt vlakbij het Administratief Centrum op de Franz Courtensstraat. (DND)