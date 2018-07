Vraag naar kraantjeswatercharter Nele Dooms

26 juli 2018

13u25 1

Gemeenteraadslid Nele Cleemput (CD&V) stelt voor dat de stad het "kraantjeswatercharter" ondertekent. Als verschillende besturen in Vlaanderen zetten de voorbije maanden hun handtekening onder dit document van De Watergroep. Het gaat om meer dan tachtig gemeenten. "Bedoeling is om meer kraantjeswater te drinken", legt Cleemput uit. "Met de ondertekening van het charter nemen gemeentebesturen de verantwoordelijkheid om in hun gemeentelijke gebouwen, ook scholen en sporthallen, enkel kraantjeswater te schenken als niet-bruisend water. Belangrijk daarbij is ook dat op die manier verpakkingsafval voorkomen wordt en de gemeenten zich engageren om plastieken en glazen flessen met water in de vergaderzalen te vervangen door karaffen met kraantjeswater. Het charter houdt ook in dat ze drinken van kraantjeswater zoveel mogelijk stimuleren bij medewerkers, bezoekers, inwoners, scholen en verenigingen." Als Dendermonde het charter ondertekent zou dat volgens Cleemput een goede zaak zijn. "Ons kraantjeswater is gezond, goedkoop en het meest milieuvriendelijke drankje dat er bestaat. Er komt geen verpakkingsafval of transport aan te pas", zegt ze. "Kraantjeswater drinken is dus ook afval verminderen."

