Voorzitter speelt piano tijdens winterbarbecue Rotary Nele Dooms

20 februari 2019

15u22 0 Dendermonde Voorzitter Kris Verwaeren van Rotary Dendermonde zal tijdens de Winterbarbecue van zijn serviceclub zelf voor de muzikale animatie zorgen. Nadat het publiek vorig jaar vergast werd met een poppentheater, kruipt Verwaeren voor de tweede editie van het event achter de piano.

Rotary Dendermonde organiseert de Winterbarbecue om geld in te zamelen voor het goede doel. Vorig jaar gebeurde dat in het Oscar Romerocollege. Nu doet brouwerij Vicaris aan het Hoogveld in Dendermonde dienst als locatie. De plek is niet toevallig gekozen. “Het was tijdens een nieuwjaarsreceptie van VOKA-Kamer van Koophandel meer dan tien jaar geleden in het stadhuis van Dendermonde dat Vicaris voor bier zorgde”, vertelt Kris Verwaeren. “Er stond ook een piano en ik ben daar beginnen op spelen. Al vlug waren vrienden spontaan aan het meezingen. Toen we voor onze tweede winterbarbecue besloten om daar muziek aan te koppelen, kwam Vicaris snel in de gedachten op.”

De brouwersfamilie Dilewyns stelt haar terreinen graag ter beschikking. “Fantastisch dat we dit kunnen doen op deze unieke locatie”, zegt Verwaeren. “Ik draag de brouwerij en de familie immers een warm hart toe, omdat ik als directeur van intercommunale DDS zelf ooit betrokken was bij hun definitieve vestiging op het Hoogveld.”

Verwaeren mag dan al achter de piano kruipen, hij zal niet de enige zijn die de avond muzikaal zal opluisteren. Enkele vrienden werden bereid gevonden mee te doen. Aanwezigen mogen zich verwachten aan nummers van Adele tot Tom Waits, van Billy Joel en ABBA tot zelfs enkele eigen composities. “Mijn muzikale gasten zijn allemaal amateurs en mensen die in het professionele leven totaal andere dingen doen dan musiceren”, klinkt het.

De Winterbarbecue vindt plaats op zaterdag 23 februari vanaf om 19.30 uur. De catering wordt verzorgd door Food & Passion. Bezoekers krijgen ook de kans de brouwketels te bezichtigen. Deelnemen kost 45 euro. Info: oosterlyncklacquet@skynet.be.