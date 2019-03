Voorstel om straat naar Zusters van der Borcht te noemen Nele Dooms

15u38 0 Dendermonde De oproep van Radio 1-presentatrice Sofie Lemaire om onder het motto #meervrouwopstraat meer nieuwe straatnamen naar vrouwen te noemen, zorgt in Dendermonde al voor een eerste voorstel. Dendermondenaar Jan Pauwels vraagt het Forum Cultuur en stadsbestuur om een volgende straat naar de “zusters Van der Borcht” uit de zeventiende eeuw te noemen.

Pauwels schreef recent de succesvolle historische roman “Gekroonde Hoofden” waarin hij vertelt over de kloosterzusters van Maria Troon. “De zusters Van der Borcht waren kloosterlingen en gelijktijdig abdis van respectievelijk de birgittinessen van Maria Troon en de cisterciënzerinnen van Zwijveke, de twee grote vrouwenkloosters van de stad. Dat is een opmerkelijke coïncidentie”, zegt hij. “Odilia Van der Borcht was abdis van Maria Troon van 1636 tot 1659, tijdens de omvorming van dubbelklooster tot vrouwenklooster die tot in het Vaticaan opschudding heeft veroorzaakt. Jeanne Van der Borcht was priores van Zwijveke van 1630 tot 1653 en abdis van 1653 tot 1667. Haar loopbaan is, net als die van Odilia, turbulent verlopen door tal van intriges. De zusters stamden uit de adellijke familie Van der Borcht, heren van Moerzeke. Hun vader had tal van bestuursfuncties in Dendermonde, waaronder het burgemeesterschap.”

Burgemeester Piet Buyse (CD&V) gaf eerder al aan dat hij te vinden is voor het toekennen van meer vrouwennamen aan straten in de Ros Beiaardstad. “Het is de gewoonte in Dendermonde dat dergelijke voorstellen via het Forum Cultuur komen”, zegt hij.