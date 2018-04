Voorproefje Viewmasters met kunstenaar Fabrice 14 april 2018

Op de ramen van de bibliotheek, in de Kerkstraat, is een voorsmaakje van het grote kunstproject Viewmasters, dat deze zomer maandenlang de stad zal inpalmen, in de maak.





De jonge kunstenaar Fabrice Souvereyns is volop bezig met een raamschildering op de grote ruiten van de bib. Het werk moet een link vormen tussen de tentoonstelling rond Franz Courtens, die in mei in Zaal 't Sestich in de biblioteek opent en de expo 'Scape', met hedendaagse kunst rond landschappen, die gelijktijdig in Huis van Winkel zal lopen. "Ook ik laat me voor de beschildering van de ramen inspireren door het landschap", zegt Fabrice. "Getuige daarvan zijn de vele witte lijntekeningen en vlakken. Maar ik breng ook extra perspectief en kleuren aan."





De kunstenaar is ondertussen al twee weken bezig en is nog lang niet klaar. "Tegen begin mei moet de klus geklaard zijn, net op tijd voor de opening van de tentoonstellingen." Het project Viewmasters komt er naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het overlijden van de Dendermondse landschapsschilder Franz Courtens. In het kader daarvan vinden vier maanden lang tentoonstellingen, street art, wandel- en fietstochten, kunstprojecten en workshops plaats. De stad doet daarvoor beroep op tal van kunstenaars uit binnen- en buitenland. Info: www.dendermonde.be/viewmasters. (DND)