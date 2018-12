Voordracht voor wie voorouders wil opsporen Nele Dooms

10 december 2018

De Vereniging voor Familiekunde van Dendermonde organiseert op donderdag 13 december de voordracht ‘Klim in je stamboom: speuren naar je voorouders’. De vereniging noemt de lezing ‘een echte aanrader voor een breed publiek’. “De ervaring leert dat veel mensen geïnteresseerd zijn in hun voorouders, ook deze van lang geleden”, zegt Bart Broucke van de VVF. “Wie waren ze, waar woonden ze, waren ze arm of rijk, wat deden ze? Alleen weten de meesten niet hoe ze hun zoektocht moeten beginnen, terwijl dit eenvoudiger is dan men denkt. Wij willen de mensen die nog niet vertrouwd zijn met de materie op weg zetten en hen leren om in die stamboom te klimmen.” Tijdens de voordracht komen allerlei bronnen en akten aan bod die op weg helpen om een stamboom uit te spitten en bij vroege voorouders terecht te komen. “Met wat geluk vind je zo je voorouders uit de zeventiende eeuw”, klinkt het. De lezing begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Documentatiecentrum van de VVF, aan de Kerkstraat 97 in Dendermonde. Iedereen is welkom.