Voorbereidende werken voor veiliger fietsen

Aan de Vlassenbroekbrug van de N41, ter hoogte van het kruispunt met de Mechelesteenweg, is een aannemer aan de slag met voorbereidende werken. Die kaderen in de plannen van het Agenschap Wegen en Verkeer om een groot fietspadenproject langs de N41 te realiseren.





De werken hiervoor starten in het voorjaar van 2018. De recent aangelegde fietssnelweg in Elversele wordt dan doorgetrokken tot het kruispunt met de Mechelsesteenweg in Dendermonde. Dat is goed voor een traject van ongeveer tien kilometer veilig en comfortabel fietspad. Tegelijkertijd saneert het Agentschap de bruggen over Schelde en Durme. De werken zullen tot het voorjaar van 2019 duren. De voorbije weken was een aannemer dus al aan de slag met voorbereidingen. Die worden eerstdaags afgerond. (DND)