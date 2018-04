Voorbereidende werken aan Kalendijk 04 april 2018

02u49 0

De heraanleg van de Kalendijk kan eindelijk uitgevoerd worden. Het project, waar al sinds 2010 sprake van is, is eindelijk rond.





Een lange administratieve weg werd afgelegd en de plannen werden ook meermaals in overleg met bewoners van de straat herwerkt. Nu komt de uitvoering in zicht. Als voorbereiding van de wegen- en rioleringswerken starten de nutsmaatschappijen eind deze maand of ten laatste begin mei met vernieuwingen aan de nutsleidingen. Deze werken zullen tot na het bouwverlof duren. Daarna kunnen de effectieve wegen- en rioleringswerken starten. De timing daarvan wordt nog bekend gemaakt tijdens een informatievergadering. Aan de Kalendijk komt een nieuwe, gescheiden riolering, zodat afvalwater van de bewoners en zwembad Olympos niet langer in de Vondelbeek loopt.





De straat zelf wordt heraangelegd tot woonerf. Dat betekent dat de volledige straat van gevel tot de oever van de vijver in betonstraatstenen komt, met een centrale goot voor de afwatering. Er blijft voldoende parkeermogelijkheid. De werken zullen ruim 1,1 miljoen euro kosten. (DND)