Voor wie eens goed wil ‘crossen in de bossen’: sportcampus is cross- en mountainbikeparcours rijker Nele Dooms

25 februari 2019

13u17 0 Dendermonde De sportcampus van Sint-Gillis-Dendermonde beschikt voortaan over een cross- en mountainbikeparcours. Dat werd gerealiseerd door Bert Menten, die voor zijn zoon trainingsmogelijkheden dichter bij huis wilde, onder goedkeurend oog van de Dendermondse sportdienst. Rudy De Bie, zelf ooit veldrijder en voormalig bondscoach van de Belgische selectie veldrijders op het wereldkampioenschap, testte het parcours en is enthousiast.

Een mountainebikeroute, in verschillende omliggende gemeenten van Dendermonde al een ingeburgerd gegeven, maar de Ros Beiaardstad zelf had tot nu toe nog géén parcours. Bert Menten uit Dendermonde, papa van de negenjarige Lander, brengt daar verandering in. “De zoon is dol op mountainebike”, vertelt hij. “Hij zat in een club in Merchtem, maar mountainebike en cross komen daar slechts een half jaar aan bod. De rest van het jaar draait rond wielrennen. Lander wilde echter blijven mountainbiken en dus trok ik met hem mee de bossen in. Alleen leek het natuurlijk fijn om dat dichter bij huis te kunnen.”

Omdat Menten ook jaarlijks een MTB-kamp organiseert rond de scoutsterreinen in Dendermonde, trok hij met een voorstel naar de Dendermondse sportdienst. “Ons doel: in de buurt een MTB-parcours uitbouwen, waar veilig getraind en geoefend kan worden. Toen bleek dat op de sportcampus, achter de parking, nog een onontgonnen terrein lag, viel alles mooi in elkaar.”

Het terrein is erg heuvelachtig omdat het bestaat uit grond die indertijd afgegraven werd voor de realisatie van de parking aan de sporthal van Sint-Gillis. Menten stak zelf de handen uit de mouwen om het parcours aan te leggen. “Het was één wildernis met wildgroei aan planten en struiken”, vertelt Menten, die in september aan de klus begon. “Struiken moesten drastisch ingesnoeid, het traject met houten planken versterkt, trappen en een wasbord aangelegd. Er is serieus wat handenarbeid en zweet aan te pas gekomen. Ook personeel van de sportdienst hielp bij de verwezenlijking.”

Het resultaat is een MTB-parcours van net geen twee kilometer, ideaal om te oefenen, te trainen, techniek aan te leren. “Voor elke uitdaging is ook altijd een alternatief voorzien voor beginners, dat wat laagdrempeliger is”, zegt Menten. Die haalde er Rudy De Bie bij om, met al diens expertise, zijn gedacht over het parcours te geven. “Het bevalt me prima”, zegt De Bie. “En mij niet alleen. Huidig wereldkampioen Tom Pidcock is hier ook al komen trainen en is erg enthousiast. Er is echt veel nood aan meer cross- en MTB-mogelijkheden. Bovendien kan dit parcours ook gebruikt worden om kinderen meer fietsvaardigheid bij te brengen. Veel kinderen kunnen fietsen, maar het ontbreekt hen aan techniek om bijvoorbeeld het stuur op te heffen als ze een borduur op moeten.”

Schepen van Sport Nele Cleemput (CD&V), die het project omdoopt tot ‘Crossen in de Bossen’ en dat op de signalisatie laat drukken, juicht het initiatief toe. “Mountainbiken is hot in Vlaanderen en kent een exponentiële groei”, zegt ze. “Dendermonde kan niet achterblijven. Er is een mooie route ontwikkeld langsheen het sportcomplex van Sint-Gillis. De off road-gedeeltes liggen mooi verdeeld over het hele parcours en kunnen, vooral bij regendagen, vrij stevig zijn. De route brengt mountainbikers en lopers langs bossen en velden, met af en toe een pittige helling. Meer moet dat niet zijn.”

De officiële inhuldiging van het MTB-parcourrs vindt plaats woensdag 3 april om 14 uur.