Voor rechter wegens verkeersagressie 22 februari 2018

Voor de Dendermondse rechter moest gisteren David V.d.V. zich verantwoorden wegens verkeersagressie. Ter hoogte van de Vlassenbroekbrug in Dendermonde zou hij een andere bestuurder hardhandig hebben aangepakt. Slachtoffer Geert V. kreeg rake klappen. "Ik hoorde plots een auto met gierende banden optrekken", vertelde die gisteren zelf aan de rechter. "Ik deed teken naar de automobilist dat hij te snel reed, maar daarop stopte hij bruusk en kwam naar mij toe. Hij begon me te slaan." Het slachtoffer was door de feiten twee maanden arbeidsongeschikt. Beklaagde V.d.V. diste voor de rechtbank een ander verhaal op. "Mijn auto maakte zoveel lawaai omdat er een technisch defect was", zei hij. "Toen kwam die man voor mijn wagen staan. Daardoor kon ik niet verder rijden. Ik ben uitgestapt, maar heb hem enkel een duw tegen zijn schouder gegeven." Een getuige van de feiten bevestigt echter het verhaal van het slachtoffer. De openbaar aanklager vorderde tien maanden cel tegen V.d.V., die overigens al een goed gevuld strafblad heeft. Dat telt diverse veroordelingen voor verkeersovertredingen en slagen en verwondingen. Vonnis volgt op 21 maart. (DND)