Voor rechter na vluchtmisdrijf 23 januari 2018

Een 21-jarige bestuurder uit Baasrode staat terecht omdat hij 's nachts met zijn auto door een haag en stenen muur reed. Nadien vluchtte hij, al verloor hij daarbij wel zijn nummerplaat. "Ik vluchtte uit paniek", zei Jonas V. tegen politierechter Peter D'hondt. Nadien botste hij ook nog tegen een geparkeerde wagen die flink wat schade opliep. De politierechter wou weten of hij verboden middelen gebruikt had of onder invloed was. De twintiger gaf toe ooit een joint gerookt te hebben, maar zeker niet dagelijks. Dat wil de politierechter nu uitzoeken. De zaak wordt verder gezet op 4 mei. (KBD)