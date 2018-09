Voor rechter na valse aangifte van verkrachting Nele Dooms

05 september 2018

00u00 0 Dendermonde Omdat ze een man vals beschuldigd had van verkrachting, moest Nathalie V. (29) uit Merksem voor de Dendermondse rechter verschijnen. Er hangt haar een werkstraf boven het hoofd.

V. diende twee jaar geleden klacht in bij de politie. Ze vertelde er in tranen dat ze verkracht was en legde daar heel gedetailleerde verklaringen over af. Er volgde een heel onderzoek, maar bewijzen dat de vrouw wel degelijk verkracht was, kwamen niet boven water. Ook de vermeende dader werd aan de tand gevoeld, maar die ontkende alles. Hij bleek uiteindelijk de waarheid te spreken en was onschuldig. V. gaf toe dat ze het verhaal verzonnen had.

Het parket tilde zwaar aan de feiten. "Een hele procedure werd in gang gezet en in het onderzoek werden kosten noch moeite gespaard", haalde de openbaar aanklager tijdens het proces uit. "Medische controles kostten 1.500 euro, bloedstalen nog eens 1.000 euro en dan zijn er nog de vele uren politiewerk. Om dan te concluderen dat er nooit van verkrachting sprake is geweest. Een valse aangifte kan niet door de beugel."

Het openbaar ministerie vorderde "een passende werkstraf, zodat V. iets terugdoet voor de maatschappij". De beklaagde zelf bood haar excuses aan. "Ik heb heel fout gehandeld", gaf ze toe. De rechter velt vonnis op 3 oktober.