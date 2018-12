Voor rechter na talloze inbraken in parfumeries Nele Dooms

17 december 2018

Voor de Dendermondse rechtbank verschenen elf leden van een Roemeense inbrekersbende. Ze hebben tientallen inbraken in parfumeriezaken in Dendermonde en omstreken op hun geweten. Die pleegden ze in de loop van 2017 en 2018. De bende werd opgerold na een inbraak in de parfumerie Ici Paris XL in Dendermonde. Twee maanden eerder hadden de dieven ook al toegeslagen in Parfumerie Pascale in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Voorts pleegden ze feiten in onder andere Brugge, Sint-Truiden en Melle. “De bende was goed georganiseerd en opereerde vanuit Brussel”, legde openbaar aanklager Ilse Debbaudt tijdens het proces uit. “Ze gingen telkens volgens dezelfde manier te werk. Allereerst voerden ze prospecties uit in de parfumeriezaken om er vervolgens ‘s nachts toe te slaan. Meestal maakten ze een gat in het dak of een muur om binnen te geraken en vervolgens grote hoeveelheden parfums buit te maken.” De gestolen parfum werd uitgevoerd naar Roemenië, via helers. De flesjes werden er verkocht door onder andere een vrouw van één van de bendeleden. De beklaagden riskeren celstraffen van vier tot vijf jaar. De rechter velt vonnis op 28 december.