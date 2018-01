Voor rechter na drie keer rijden onder invloed 25 januari 2018

Zestiger Kamiel P. werd op een jaar tijd maar liefst drie keer betrapt met meer dan drie promille alcohol in zijn bloed. Voor deze drie feiten moest hij verschijnen voor de politierechter. Het eerste feit dateert van 14 november 2016 in Dendermonde. Toen had hij 3,5 promille alcohol in zijn bloed. "U had vast een hele emmer bier uitgedronken als u zo dronken was", vroeg Peter D'hondt zich af. De man gaf toe dat hij wodka had gedronken. "Om te maskeren dat ik had gedronken, want dat ruik je minder", gaf P. toe. Een jaar later op 21 juni 2017 en op 18 juli 2017 werd de man opnieuw dronken betrapt achter zijn stuur. "Hij vertoonde dit keer ook zwalpend rijgedrag en kon tijdens de twee vaststellingen niet meer op een normale manier parkeren. Hij reed zelf tegen een geparkeerd voertuig", schetste Peter D'hondt. Volgens zijn raadsman laat de man zich behandelen en was het alcoholgebruik te wijten aan een moeilijke periode. Politierechter D'hondt wil er zeker van zijn dat de man geen probleem heeft en heeft proeven opgelegd om de geschiktheid van de zestiger na te gaan. De zaak zal verder gezet worden op 18 mei. (KBD)