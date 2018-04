Voor het eerst op fiets tegen kanker 17 april 2018

Een team leerkrachten van het Oscar Romerocollege neemt voor de eerste keer deel aan de '1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker'. Deze fietstocht vindt plaats tijdens het Hemelvaartweekend. "Samen met duizenden anderen gespen ook wij onze fietshelm vast, klikken de schoenen in de pedalen en fietsen ten voordele van de strijd tegen kanker", zegt Els Rigo van het ORC-team. "We zijn al maanden aan het trainen." Om het startgeld van 10.000 euro te verzamelen, vonden onder andere al een benefietontbijt en een wandeling plaats. Dit bedrag gaat integraal naar wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen kanker.





(DND)