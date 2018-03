Voor een paar luttele euro's JONGEREN RISKEREN TOT 8 JAAR WEGENS POGING DOODSLAG NELE DOOMS

06 maart 2018

02u56 0 Dendermonde Voor de Dendermondse rechter stonden gisteren de vier leden van een jeugdbende uit Dendermonde. Ze riskeren tot acht jaar cel voor een overval met geweld en poging doodslag op een bejaarde bankdirecteur in het Vondelpark.

De feiten speelden zich af op 2 oktober 2017. De jongeren spraken eerst af in de flat van Sven K., die ondertussen geïnterneerd is. "Ze beraamden in de flat het plan om een bejaarde man in de Vondelparklaan te overvallen", schetste openbaar aanklager Sarah Demeyer tijdens het proces. "K. had de man de zomer voordien al bestolen en had toen een bankschrift ontdekt waaruit hij opmaakte dat er 200.000 euro in huis lag. Samen met nog twee minderjarigen zijn ze in de woning binnen gevallen en hebben de man toegetakeld. De buit bedroeg uiteindelijk slechts een paar luttele euro's, die later in de flat van K. verdeeld werden."





Volgens het parket hebben de vier beklaagden elk hun aandeel in de feiten. Sif-Edinne J. en Fikri A. zouden tijdens de overval op de uitkijk gestaan hebben. Ales M. was samen met K. en twee minderjarigen in de woning binnen. "En Sara W., het vriendinnetje van K., was goed op de hoogte van de plannen en deed niets om ze te stoppen", zegt Demeyer. "Zelfs toen ze alleen achterbleef in de flat, verwittigde ze de politie niet. En ze incasseerde achteraf mee een deel van de buit, een gouden horloge." W. zelf zei daarover dat ze "niemand wilde verraden".





Kousen over handen

De daders waren goed voorbereid. Zo hadden ze kousen mee om over hun handen te trekken tegen vingersporen, en een kussensloop en tape om het slachtoffer te blinderen en vast te binden. Het was K. zelf die na de feiten de politie belde, met de melding dat een man was doodgeslagen in zijn huis. Telefonie-onderzoek bracht uiteindelijk alle betrokkenen in beeld. J. ontkent echter iets met deze zaak te maken hebben. "K. wil gewoon alles in mijn schoenen schuiven, terwijl ik er niet bij was", zei hij tegen de rechter. Ook A. ontkent zijn aandeel. Alleen M. gaf toe dat hij mee de woning binnen ging. "Ik was verblind door het geld en onder invloed van cannabis. Maar ik heb de man met geen vinger aangeraakt", zei hij.





De procureur vorderde streng. Sara W. zou vier jaar de cel in moeten. Voor Ales M. en Fikri A. werd zeven jaar cel gevraagd, voor Sif-Eddine J. acht jaar cel. De laatste twee kwamen al eerder in aanraking met het gerecht en hebben een strafblad.





In levensgevaar

Het slachtoffer verkeerde na de feiten een tijd in levensgevaar. Momenteel zoekt hij rust bij zijn partner aan de kust en wil met de feiten en het proces niets meer te maken hebben. Hij stelde zich dan ook geen burgerlijke partij. "Maar het is wel duidelijk dat deze zaak veel erger had kunnen aflopen. Deze man had dood kunnen zijn", zegt De Meyer. Vonnis op 26 maart.