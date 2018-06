Voor één dag afvalmedewerker 14 juni 2018

Afvalintercommunale Verko zoekt geïnteresseerden die in het najaar voor één dag hun job willen ruilen met die van afvalophaler of containerparkwachter. Dat maakt deel uit van het project 'In Andermans Schoenen' in de Week van de Afvalophaler en Parkwachter. Die campagne roept op tot meer respect voor medewerkers in de afvalsector. Dat kan door een complimentje te geven, geen agressie te gebruiken, de sorteerregels beter toe te passen, maar ook door aan den lijve eens te ondervinden wat de job inhoudt. Ziekenhuizen, horecazaken, scholen of winkels, kunnen één of meer werknemers de kans geven om een dag de ophaaldienst of het containerpark te versterken. De vrijgekomen plaats in het bedrijf wordt ingenomen door de afvalmedewerker. Interesse? Mail naar anika.buyst@dds-verko.be.(DND)