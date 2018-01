Volledige salon in Vlassenbroekse polder gedumpt 24 januari 2018

02u50 0

Natuurliefhebbers zijn boos om een sluikstort in de Vlassenbroekse polder. Naast de toegangsweg naar het scoutslokaal aan de Broekkantstraat ligt een volledige salon. Een kapotte zetel en salontafeltje zijn er weggegooid. "We ontdekten dit stort tijdens beheerswerken met Natuurpunt", zegt Jean-Pierre Penninger van de natuurvereniging. "We leveren heel wat inspanningen om de natuur in Vlassenbroek toegankelijker te maken en te houden voor mens en dier. Maar blijkbaar zijn sommige mensen het niet waard. Is het nu zoveel gevraagd om respect te hebben voor het milieu?"





De natuurliefhebbers zullen klacht indienen bij het Dendermondse stadsbestuur en vragen het stort op te ruimen. "Het is hier in de buurt overigens vaak om moedeloos van te worden", zegt Henri De Saeger. "Elk jaar houden we in het natuurreservaat van de Vlassenbroekse polder een zwerfvuilactie. Maar blikjes en ander afval blijven zich maar opstapelen in de bermen. Hopelijk komt daar ooit verandering in."





(DND)