Volledig vernieuwde Aldi opent deuren 07 juli 2018

Supermarkt Aldi, aan de Mechelsesteenweg, is volledig vernieuwd. De zaak opent vandaag de deuren. Voor klanten moet het aangenamer winkelen worden, met meer nadruk op verse producten. De typische Aldi-formule blijft behouden. De winkel aan de Mechelsesteenweg wordt overigens als een van de allereerste in België omgebouwd naar het allernieuwste Aldi-winkelconcept. De ombouw maakt deel uit van een grotere restyling, de grootste ooit voor Aldi. "Om daartoe te komen, hebben we onze klanten gevraagd hoe hun ideale Aldi er uitziet", zegt managing director Dirk Moyaert. "Op basis van die antwoorden werd de winkelinrichting herdacht. De grotere nadruk ligt op vers en convenience, zoals slaatjes, sappen en bereide gerechten. Dagverse groenten en fruit worden in een 'versmarkt' gepresenteerd. Ook de broodafdeling is fors uitgebreid. De winkelindeling volgt het dagritme van de klant: starten doet hij bij de brood- en ontbijtafdeling, vervolgens gaat hij naar de versmarkt, dan naar de dranken enzovoort. Grote pancartes en fotopanelen zorgen ervoor dat klant meteen zien waar ze wat vinden." Voor de winkelmedewerkers laten nieuwe winkelmeubels toe om comfortabeler en ergonomischer te werken. (DND)