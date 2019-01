Volkswoningen heft het glas op nieuw werkjaar Nele Dooms

24 januari 2019

12u37 0

Bij sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen in Dendermonde is geklonken op het nieuwe werkjaar. Dat gebeurde in de Ros Beiaardzaal van het stadhuis. De huisvestingsmaatschappij heeft er het eerste volledige werkjaar sinds de fusie van de Dendermondse Volkswoningen met de huisvestingsmaatschappij CV voor Huisvesting Aalst opzitten. “Bovendien namen we het voorbije jaar ook nieuwe burelen aan de Kroonveldlaan in gebruik”, zegt voorzitter Marcel Seghers. “De Volkswoningen investeerde het voorbije jaar met verschillende projecten voor liefst 22 miljoen euro in Dendermonde. Het komende jaar zetten we ons vernieuwingsproject in de wijk Donk-Vlotgraslaan voort. 2019 wordt een heel druk jaar, want er staan niet alleen veel bouwprojecten op de agenda maar ook een inspectie van de Visitatiecommissie, onze vijfjaarlijkse doorlichting door de Vlaamse overheid.”