Volkswelzijn investeert meer dan twee miljoen in Serbos: “Asbestdaken worden verwijderd en gevels vernieuwd” Nele Dooms

14 maart 2019

16u24 0 Dendermonde De vijf grote appartementsblokken die de Serboswijk in Sint-Gillis typeren, worden vanaf 2020 gerenoveerd. Onder andere de asbestdaken zullen verdwijnen en ook de gevels worden vernieuwd. Voor sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn, die hier meer dan twee miljoen euro in investeerd, is dit één van haar grootste renovatiedossiers ooit.

De grote flatgebouwen in de Serbosstraat in de Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde bepalen al decennia lang het uitzicht van de buurt. Ze dateren van de jaren zeventig. “In 1978 namen de eerste bewoners er hun intrek”, weet Tom Bogman, voorzitter van Volkswelzijn. “192 flats, waarvan 65 met één slaapkamer en 127 met drie slaapkamers, bieden plaats aan ruim 400 bewoners. Eind jaren negentig zorgde Volkswelzijn al eens voor een renovatie van de ramen van de appartementen. Aluminium ramen met enkele profielen werden vervangen door PVC en gevels kregen isolatie en bepleistering.”

Ondertussen dringt een nieuwe grondige renovatie zich op. De Raad van Bestuur van Volkswelzijn keurde zopas een groot restauratiedossier goed. “De gevels van de flatgebouwen 1 en 2 zijn aan vervanging toe. Die van de andere drie gebouwen zijn plaatselijk te herstellen en te herschilderen”, zegt Bogman. “Een stabiliteitsstudie die we eerder uitvoerden, maakte duidelijk dat de bestaande constructie nog degelijk is. Daardoor kunnen we nu effectief werk maken van de renovatie. Het wordt één van onze grootste dossiers ooit, goed voor 2.129.705 euro.”

Asbestdaken vervangen

Van alle vijf de appartementsblokken worden de huidige asbestdaken vervangen. “Die zullen eerst op een veilige en gecontroleerde manier verwijderd worden”, zegt Bogman. “In de plaats komen vervolgens goed geïsoleerde én brandveilige daken. We kiezen daarvoor voor zogenaamde ‘sandwichpanelen’. Dat zijn metalen platen met daartussen heel degelijke isolatie in hardschuim.”

Van blok 1 en 2 worden de gevels vernieuwd. De bestaande gevelbekleding, bestaande uit bepleistering en isolatie, verdwijnt en wordt vervangen door betere isolatie en steenstrips. “De gevels van blok 3, 4 en 5 zijn er nog wat beter aan toe”, klinkt het. “Zij krijgen alleen een opfrisbeurt met een nieuwe laag verf. Waar nodig wordt plaatselijk de crepi hersteld.”

Renovatie met eigen middelen financieren

Volkswelzijn benadrukt dat de hoge kostprijs van de renovatie niet zal doorgerekend worden aan de huurders. “Als we dat zouden doen, dan zouden we elke huurder elke maand 28 euro extra moeten vragen bij de huurprijs”, legt Bogman uit. “Dat vinden we geen optie. We kiezen er dan ook bewust voor dit niet te doen en de renovatiewerken met eigen middelen te financieren.”

De restauratiewerken moeten normaal gezien begin 2020 starten.