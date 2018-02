Volkswelzijn en Ninove Welzijn doen het samen HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN FUSIONEREN VOOR MEER EFFICIËNTIE NELE DOOMS

03u01 0 Dendermonde Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM) Volkswelzijn uit Dendermonde en Ninove Welzijn bundelen de krachten. Ze fusioneren tot één grote bouwmaatschappij voor sociaal wonen. Die zal meer dan 1.800 woningen en appartementen vertegenwoordigen in Dendermonde, Buggenhout, Ninove en Zottegem. Beiden steden behouden hun eigen kantoor.

De sector van sociale huisvestingsmaatschappijen moet efficiënter en competitiever. Eén van de regels is dat een huisvestingsmaatschappij tegen 2019 minstens duizend woningen moet beheren. In Dendermonde fusioneerde daarom eerder al Dendermondse Volkswoningen en huisvestingsmaatschappij CV voor Huisvesting Aalst tot 'De Volkswoningen'. Nu zet ook sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn de stap tot een fusie.





"We smelten samen met sociale bouwmaatschappij Ninove Welzijn", zegt Tom Bogman, voorzitter van Volkswelzijn.





"Door de fusie moet het mogelijk zijn om efficiënter te werken en financiële middelen beter in te zetten voor onze basistaak: het bouwen van huurwoningen voor wie vandaag uit de boot valt op de klassieke woonmarkt. Door te snoeien in werkingskosten, blijft er meer geld over om woningen te bouwen."





Ninove Welzijn beheert momenteel meer dan zevenhonderd woningen in Ninove en Zottegem. Bij Volkswoningen zijn dat er 1.100 in Dendermonde en Buggenhout. "Met daar ook nog eens de woningen die op de planning staan, worden we op termijn een sociale woonmaatschappij van liefst meer dan 2.300 woningen", zegt Volkswelzijn-directeur Carine Verhelst. "Volkswelzijn bijvoorbeeld plant nog een resem extra woningen in onder andere de nieuwe wijk Elsbos in Sint-Gillis-Dendermonde, de verkaveling Pennekes in Buggenhout en een project aan de Lambroeckstraat in Oudegem."





Goedkoper

Hoewel door de fusie één grote huisvestingsmaatschappij ontstaat, blijven zowel Dendermonde als Ninove een eigen vestiging en kantoor behouden. "Dat is belangrijk voor de dienstverlening. Die moet dicht bij de mensen zijn", zegt Bogman. Wel zal het aantal mandaten in de raad van bestuur dalen. "We zetten onze mensen en middelen eficiënter in. Dat het daardoor goedkoper wordt, is een goede zaak voor de belastingbetaler", klinkt het.





Een naam voor de nieuwe fusiemaatschappij is er voorlopig nog niet. Wel zal al zeker de Dender, die Dendermonde en Ninove geografisch verbindt, daarbij een rol spelen. Beide maatschappijen starten nu met de praktische en juridische uitwerking van de fusie. Tegen de zomer moet de hele operatie rond zijn.





Ook bij Ninove Welzijn reageren ze tevreden op de fusieplannen.





Verregaande samenwerking

"We hebben momenteel een klein team om zevenhonderd woningen te beheren", zeggen directeur Leentje Cornelis en voorzitter Stijn Vermassen.





"Het is daarom dat wij gingen aankloppen bij Volkswelzijn in Dendermonde, met de vraag tot een verregaande samenwerking. De fusie met Volkswelzijn geeft ons garantie om ook in de toekomst kwaliteitsvolle woningbouw te kunnen aanbieden in Ninove en Zottegem. In een groter team kunnen we meer expertise uitbouwen zodat onze huurders nog beter geholpen worden. Voor de huurder zelf verandert er niets, maar hij wordt wel beter van de hele zaak."