Volkstuinders vieren 110-jarig bestaan 18 april 2018

De Volkstuin Dendermonde, waarvan de leden vooral actief zijn op de vele volkstuintjes tussen de Gentsesteenweg en de Tragel, bestaat 110 jaar. Dat hebben de leden gevierd in de lokalen van het VTI aan de Emiel Van Winckellaan. "De Dendermondse afdeling ontstond in 1908", weet voorzitter Dirk Goossens. "Geïnteresseerden konden toen van het OCMW een stuk grond pachten om er groenten op te kweken. Uiteindelijk werd de site vier hectare groot, goed voor 168 verschillende perceeltjes. Onze afdeling doet het tegenwoordig uitstekend, vooral omdat moestuinieren echt 'in' is. Mensen willen weten wat er precies op hun bord komt en dat zorgt mee voor ons succes." De volkstuinders lieten hun verjaardag dan ook niet onopgemerkt voorbij gaan en tilden het glas tijdens een historisch overzicht van de vereniging.





(DND)