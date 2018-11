Volgende Bloemencorso helemaal in teken van muziek Nele Dooms

19 november 2018

14u57 0 Dendermonde De volgende editie van de jaarlijkse Bloemencorso in Sint-Gillis-Dendermonde zal in het teken staan van “Liefde voor Muziek”. Elke corsogroep zal een eigen muziekgenre voor haar rekening nemen en uitbeelden op een bloemenwagen. Het is de ambitie van het Corsocomité om ook weer meer kinder- en jeugdwagens in de stoet te verwelkomen.

De Bloemencorso in Sint-Gillis zal in 2019 plaatsvinden op zondag 1 september. Het Corsocomité, de wagenbouwers en andere betrokkenen tekenden in de parochiezaal van Lutterzele present voor het officiële startschot voor de voorbereidingen. Regisseur Bram Buytaert gaf de aftrap met de bekendmaking van het nieuwe thema voor de corso. De wagenbouwers zullen zich deze keer helemaal kunnen uitleven in de wereld van de muziek.

“Met thema ‘Liefde voor Muziek’ geven we aan onze corsogroepen heel veel vrijheid”, zegt Buytaert. “De wagenbouwers kunnen hier echt alle kanten mee uit. Binnen het thema mag elke groep zijn eigen ding doen. En er zijn natuurlijk muziekgenres genoeg, van klassiek over pop en rock, punk, jazz en disco, tot techno, folk, kleinkunst en hip-hop. We roepen de deelnemers op om zich te laten inspireren door een muziekstijl in al zijn facetten en iets te bedenken dat jong en oud wil zien. Naast details in bloemen en vakkundig knipwerk zijn ook figuratie en entertainment voor het publiek belangrijk.”

Een toegankelijk thema heeft bovendien nog een extra bedoeling. Het Corsocomité wil in de volgende stoet immers graag opnieuw meer kinder- en jeugdwagens zien. Bij de voorbije editie bleef dat heel beperkt. “Terwijl we een paar jaar geleden steevast op 10 à 15 kindergroepjes konden rekenen”, zegt Frankie Van Beveren. “Om dat opnieuw aan te zwengelen hebben we een laagdrempelig thema gekozen.”

Het corsocomité wil ook meer ondersteuning bieden aan geïnteresseerde jonge deelnemertjes. “Vaak zijn kinderen wel enthousiast, maar de ouders wat minder”, zegt Van Beveren. “Dat willen we opvangen door zelf meer te helpen, bijvoorbeeld bij voorbereidingen voor de wagentjes zodat kinderen vooral bloemen moeten steken.”

Voor de grote corso rekent het comité op tien grote wagens. “Natuurlijk zouden nog meer wagens leuk zijn, maar budgettair is dat niet mogelijk”, zegt voorzitter Dieter Mannaert. “We kregen recent van minister Gatz een heel mooie subsidie van 18.000 euro. Een deel ervan hebben we noodgedwongen eerder dan gepland moeten aanwenden. Zo draagt het comité tegenwoordig de extra huurkost van een nieuwe loods aan het industrieterrein Hoogveld waar de wagenbouwers werken. Die werkplaats is een erg goeie zaak, maar we moeten er wel centen voor uittrekken.”

Ondertussen wordt gewerkt aan betere verstandhouding tussen comité en wagenbouwers. Die laatste krijgen in de toekomst meer inspraak. “We willen hen meer betrekken bij diverse elementen van de corso”, zegt Van Beveren. “Zo krijgen ze inspraak in welke criteria, zoals bijvoorbeeld knipwerk, creativiteit, techniek, het belangrijkst zijn. Daarop kan de jury zich dan baseren om groepen te beoordelen en zijn we zeker dat de manier waarop ook gedragen wordt door de groepen.”