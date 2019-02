Voetganger gewond na aanrijding door personenwagen Koen Baten

18 februari 2019

16u32 0

In de Emanuel Hielstraat in Sint-Gillis-bij-Dendermonde is zondag een 49-jarige voetganger uit Dendermonde gewond geraakt bij een aanrijding. Het ongeval gebeurde rond 19 uur. Een bestuurster uit Lebbeke merkte de voetganger vermoedelijk te laat op en kon niet meer tijdig remmen. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.