Voetganger gewond bij aanrijding op zebrapad Koen Baten

15 november 2018

11u46 1

Op de Sint-Gillislaan in Sint-Gillis-Dendermonde is rond 10 uur deze ochtend een voetgangster aangereden op het zebrapad. De vrouw kwam ten val en raakte gewond aan haar hoofd. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is er niet erg aan toe. De politie van Dendermonde kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De hinder bleef relatief beperkt.