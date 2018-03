Voetganger aangereden op zebrapad 27 maart 2018

03u27 0

Op de Noordlaan ter hoogte van het kruispunt met de Donckstraat is gisterenavond een voetganger aangereden toen hij de straat aan het oversteken was op het zebrapad. Het ongeval gebeurde iets voor 18 uur. Een personenwagen kwam vermoedelijk uit de Donckstraat en merkte de voetganger te laat op waardoor het tot een kleine aanrijding de kwam. De man raakte gewond en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Door het ongeval was een rijstrook richting Appels tijdelijk afgesloten. (KBD)