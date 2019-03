Voetbalclub serveert steak Nele Dooms

25 maart 2019

17u13 0

Voetbalclub KFC Baasrode organiseert dit weekend haar steakfestijn. Dat is aan de achtste editie toe. Op het menu staan steak met frietjes, maar ook halve kip. Voor kinderen zijn er ook curryworsten. Smullen kan op zaterdag 30 maart , van 17.30 tot 21.30 uur, en op zondag 31 maart, van 11.30 tot 14.30 uur. Iedereen is welkom in de kantine van de voetbalclub, aan de Molenberg in Baasrode.