Voetbalclub serveert mosselen Nele Dooms

21 augustus 2018

17u27 0 Dendermonde Voetbalclub KFC Baasrode organiseert voor de 25ste keer een groot mosselfestijn.

Op het menu staan niet alleen mosselen met frietjes, maar ook tomaat-garnaal. Kinderen kunnen ook kiezen voor curryworsten. Smullen kan op zaterdag 25 augustus van 17.30 tot 21.30 uur en op zondag 26 augustus van 11.30 tot 14.30 uur. Voor mosselen betalen liefhebbers 19 euro, voor tomaat-garnaal 17 euro. De tafels staan gedekt in de kantine van de voetbalclub, aan de Molenberg in Baasrode. Iedereen is welkom.