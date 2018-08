Voetbalclub KAVD zet jeugdwerking stop Nele Dooms

31 augustus 2018

11u43 2 Dendermonde Voetbalclub KAVD van Dendermonde zet haar jeugdwerking stop. De club die sinds kort weer in eerste provinciale speelt, heeft niet genoeg jeugdspelertjes meer om deel te nemen aan het nieuwe competitieseizoen. Een initiatief om gratis jeugdtrainingen aan te bieden om zo meer jeugdspelers te lokken, bracht geen soelaas.

Drie jeugdploegen, U7, U8 en U13, had de Dendermondse voetbalclub KAVD ingeschreven voor het nieuwe competitieseizoen. Maar voor de eerste wedstrijden moest de club al meteen algemeen forfait geven voor al haar ploegjes: er zijn niet genoeg spelertjes. De jeugdverantwoordelijken lieten daarop aan het bestuur van KAVD weten dat de jeugdwerking niet kan voortgezet worden bij gebrek aan inschrijvingen.

Patrick De Kinder bevestigt de stopzetting, maar wil voor de rest nog niet te veel kwijt over de beslissing. "De Raad van Bestuur komt pas volgende week samen om een oplossing uit te werken. Pas daarna zal er gecommuniceerd worden", zegt hij. "Maar het is inderdaad wel een feit dat de club noodgedwongen haar jeugdwerking stopzet. We hadden graag met diverse jeugdploegen in verschillende competitie’s willen staan. Er zijn echter geen spelertjes meer. We betreuren dat ten zeerste."

Vorig voetbalseizoen beschikte KAVD nog over een zevental teams in de jeugdcompetitie. Maar het aantal jeugdspelers zit al een aantal jaren in dalende lijn. Om het tij te keren pakte de Dendermondse club deze maand nog uit met een nieuw initiatief. Het kondigde aan dat het de voetbalopleiding voor jongeren tussen zes en twaalf jaar gratis zou maken voor één jaar. Het initiatief moest de drempel verlagen en weer meer kinderen naar de club lokken om hun voetbaldroom waar te maken. "Spijtig genoeg heeft dit niet geholpen om ons ledenaantal weer op te krikken", stelt De Kinder vast.

Voor KAVD is het een zware domper. De club, met stamnummer 57, is één van de oudste van het land en boogt op een stevige geschiedenis in de Ros Beiaardstad. "De jongste jaren kenden we ook weer een nieuw elan", zegt De Kinder. "Vijftien jaar geleden was KAVD ten dode opgeschreven. Toen stonden enkele gedreven mensen recht en zij slaagden erin de voetbalvereniging er weer bovenop te krijgen. De club is weer financieel gezond en na veertien jaar spelen we zelfs weer in eerst Provinciale. Dat het nu moeilijk gaat met de jeugd, komt dan ook hard aan."

Toch zien ze de toekomst bij de eersteprovincialer niet somber tegemoet. "Wat met de jeugdwerking gebeurt, staat los van onze eerste ploeg en het voortbestaan van de club", klinkt het. "Een jeugdwerking kan nieuw talent opleveren voor de eerste ploeg, maar die kan ook op een andere manier blijven bestaan. Daar zien we geen moeilijkheden in."