Voertuigen botsen 06 maart 2018

Op de Gentsesteenweg in Dendermonde kwamen gisterenmiddag rond 16.30 uur twee voertuigen met elkaar in aanrijding. De aanrijding gebeurde iets voorbij het kruispunt met de Donckstraat. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. Mogelijks wilde een voertuig de parkeerstrook verlaten en zag de bestuurder het aanrijdende voertuig niet komen. Bij het ongeval vielen geen gewonden. De schade bleef beperkt. Er was wel tijdelijk beurtelings verkeer nodig. (KBD)